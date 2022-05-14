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Экономист рассказал о попытках США превратить Россию в энергетическую колонию ЕС

Экономист Суздальцев заявил, что США хотят превратить Россию в энергетическую колонию ЕС

Фото: Pixabay

Политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что в настоящее время США предпринимают попытки добиться провала российской военной спецоперации на Украине. Таким образом, по его мнению, Россия станет газово-нефтяной колонией Евросоюза (ЕС).

«Нефтяное эмбарго они (США — прим. «Ленты.ру») хотят ввести на девять месяцев. Они рассчитывают, что за это время Россия будет отброшена в северо-восточную часть Евразии и превратится в энергетическую колонию Евросоюза», — заявил он.

Эксперт также отметил, что Запад рассчитывает на поражение России к осени, после чего ей спокойно можно будет диктовать свои условия.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что здравомыслящая часть истеблишмента Германии понимает, что попытки сломить и изолировать Россию бессмысленны. Он подчеркнул, что заявления германских политиков в пользу скорейшего эмбарго на нефть, газ, уголь из РФ делаются «скорее из внутриполитических соображений или в угоду англосаксонскому мейнстриму».

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Марина Совина
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