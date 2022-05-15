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В производственном здании Gloria Jeans загорелся пожар

В производственном здании компании Gloria Jeans в Ростовской области загорелся пожар

Фото: МЧС РФ

В производственном здании компании Gloria Jeans в Ростовской области загорелся пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на ГУ МЧС.

По оперативным данным известно, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. К тушению привлекли 58 человек и 17 единиц техники. О жертвах или пострадавших, а также о причинах возгорания в настоящее время ничего не известно.

Ранее в Иркутске загорелось здание во дворе Театра юного зрителя (ТЮЗ), пламя перекинулось на пристройку к учреждению. Пожар охватил 800 квадратных метров, 50 человек были эвакуированы. Пострадавший от огня ТЮЗ посетят сотрудники службы по охране культурного наследия для оценки нанесенного ущерба. Здание театра закрыли несколько лет назад в связи с аварийным состоянием, но проект его реконструкции был готов к этапу экспертизы.

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Татьяна Карпова
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