Трамп ответил на предложение Маска вернуться в Twitter

Экс-президент США Трамп отказался возвращаться в Twitter после предложения Илона Маска

Бывший президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на предложение американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — заявил Трамп.

При этом экс-глава государства отметил, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth. Он также рассказал, что объявленная цена, за которую американский миллиардер собирается купить Twitter, завышена. По его мнению, только дурак мог бы купить соцсеть за такие деньги, а Маск не дурак. Помимо этого, Трамп задался вопросом, как можно проводить сделку, когда Маск, возможно, незаконно купил свою долю.

Ранее Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Бизнесмен пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По его словам, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов.

