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Спорт

Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд заявил, что предлагал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву провести поединок. Об этом он рассказал в интервью ESPN MMA.

37-летний Рокхолд отметил, что хотел подраться с Чимаевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в средней весовой категории. «Хамзат отказался. Он предпочел остаться в полусреднем дивизионе. Но подчеркну: на тот момент это был умный ход для него», — обозначил американец.

Рокхолд — бывший чемпион UFC и Strikeforce в среднем весе. В июле 2019-го он дебютировал в полутяжелом весе и уступил поляку Яну Блаховичу.

Чимаев одержал пять побед в UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего на счету шведского бойца 11 побед в 11 поединках.

Николай Костюков
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