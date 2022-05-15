Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд заявил, что предлагал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву провести поединок. Об этом он рассказал в интервью ESPN MMA.

37-летний Рокхолд отметил, что хотел подраться с Чимаевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в средней весовой категории. «Хамзат отказался. Он предпочел остаться в полусреднем дивизионе. Но подчеркну: на тот момент это был умный ход для него», — обозначил американец.

Рокхолд — бывший чемпион UFC и Strikeforce в среднем весе. В июле 2019-го он дебютировал в полутяжелом весе и уступил поляку Яну Блаховичу.

Чимаев одержал пять побед в UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего на счету шведского бойца 11 побед в 11 поединках.