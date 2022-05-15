Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Американский отель добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей

Отель «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей

Фото: Dorchester Collection

Пятизвездочный отель «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе, США, добавил в меню своего ресторана Polo Lounge специальную версию салата «Маккарти» (McCarthy Salad), цена которого составляет 1912 долларов (130 тысяч рублей). Об этом сообщает Independent.

По информации издания, блюдо названо в честь американского капитана команды по поло и постоянного гостя ресторана в 1940-х годах Нила Маккарти. Обычно в салат входят два вида зелени, курица-гриль, свекла, яйца и авокадо, а в качестве заправки используется дижонская горчица. При этом его цена составляет 44 доллара (2800 рублей).

Материалы по теме:
«Ни пива, ни кофе, ни секса!» Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
«Ни пива, ни кофе, ни секса!»Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
1 апреля 2022
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022

Новая версия знаменитого блюда приурочена к 110-летнему юбилею открытия отеля. Люксовый салат украшен омаром, икрой и золотыми хлопьями. Он подается официантами в белых перчатках в чаше, специально изготовленной французским фарфоровым домом Bernardaud, и идет в наборе с бутылкой шампанского Dom Pérignon.

Отмечается, что часть выручки от продажи салата будет направлена в благотворительную организацию LA Conservancy, занимающуюся сохранением исторических памятников Лос-Анджелеса.

Ранее в мае аналитики раскрыли главные предпочтения российских туристов при выборе отелей в путешествиях. Так, для 26 процентов респондентов ключевым критерием оказалась стоимость номера за одну ночь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек
Экономисты назвали три сценария влияния санкций на ВВП России
Житель Подмосковья заколол свою собаку ножом
В МИД Германии высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны опубликовало кадры прикрытия военных колонн с воздуха
Американский отель добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей
В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам
Российский боксер Ковалев подрался впервые за три года и победил
Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 54
Украинские войска заминировали завод в Рубежном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.