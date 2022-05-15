Американский отель добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей

Отель «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе добавил в меню ресторана салат за 130 тысяч рублей

Пятизвездочный отель «Беверли-Хиллз» в Лос-Анджелесе, США, добавил в меню своего ресторана Polo Lounge специальную версию салата «Маккарти» (McCarthy Salad), цена которого составляет 1912 долларов (130 тысяч рублей). Об этом сообщает Independent.

По информации издания, блюдо названо в честь американского капитана команды по поло и постоянного гостя ресторана в 1940-х годах Нила Маккарти. Обычно в салат входят два вида зелени, курица-гриль, свекла, яйца и авокадо, а в качестве заправки используется дижонская горчица. При этом его цена составляет 44 доллара (2800 рублей).

Новая версия знаменитого блюда приурочена к 110-летнему юбилею открытия отеля. Люксовый салат украшен омаром, икрой и золотыми хлопьями. Он подается официантами в белых перчатках в чаше, специально изготовленной французским фарфоровым домом Bernardaud, и идет в наборе с бутылкой шампанского Dom Pérignon.

Отмечается, что часть выручки от продажи салата будет направлена в благотворительную организацию LA Conservancy, занимающуюся сохранением исторических памятников Лос-Анджелеса.

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