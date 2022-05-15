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В ЛНР рассказали об алкоголе с нацистской символикой для украинских военных

Бойцы ЛНР заявили, что украинские военные получают алкоголь с нацистской символикой

Фото: Gilles Bader/ Globallookpress.com

Бойцы сводного полка МВД Луганской народной республики заявили, что украинские военные получают алкоголь и сигареты с нацистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащие ЛНР, находящиеся в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали, что на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вертолетов сбрасывают табак и спиртное в упаковках, которые стилизованы под продовольствие фашистской Германии.

Отмечается, что часть таких посылок случайно попала к российским военным. На сигаретных пачках была изображена свастика и иная символика.

Ранее российские силовики в Херсоне обнаружили данные 20 девушек, работающих на Службу внешней разведки Украины (СВРУ). Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии.

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Марина Совина
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