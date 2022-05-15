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СКР разберется в обстоятельствах преступлений польских наемников в ЛНР

СКР пообещал установить обстоятельства преступлений наемников из Польши

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Следственный комитет России (СКР) пообещал установить обстоятельства преступлений наемников из Польши, действующих в городе Попасная на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СКР разберется в жалобах от местных жителей, которые заявили, что польские наемники четыре дня не выпускали за водой людей, находившихся в подвале. Также в сообщении говорится, что украинские военные расстреливали дома с мирными жителями и размещали огневые позиции в жилых домах.

«Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемникам будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в посте.

В апреле сообщалось, что СКР расследует факты присутствия бойцов французского легиона в рядах украинских войск. По предоставленным Минобороны данным, ракетные войска в селе Изюмское Харьковской области на Украине уничтожили отряд польских наемников из 30 человек. Также есть сведения о том, что в войсках территориальной обороны Украины принимают участие бойцы французского легиона.

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Евгений Шульгин
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