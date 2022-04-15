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СКР сообщил о присутствии наемников из Франции в рядах украинских войск

СКР расследует присутствие бойцов французского легиона в украинских войсках

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) расследует факты присутствия бойцов французского легиона в рядах украинских войск, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет России изучит информацию об участии наемников из Польши и Франции на стороне Украины», — сказала Петренко.

По предоставленным Минобороны данным, ракетные войска в селе Изюмское Харьковской области на Украине уничтожили отряд польских наемников из 30 человек. Также есть сведения о том, что в войсках территориальной обороны Украины принимают участие бойцы французского легиона.

Официальный представитель СКР заключила, что эти факты будут расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее стало известно, что в Запорожье прибыли около двух тысяч иностранных наемников. Отмечалось, что среди них есть бойцы из исламских стран, в том числе Турции и Азербайджана.

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Алина Гончарова
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