Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска уничтожили отряд польских наемников в Харьковской области

Минобороны России заявило о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской ЧВК

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ракетными войсками в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании в населенном пункте Изюмское Харьковской области. Об этом журналистам заявил в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтожены 30 наемников из Польши.

Кроме того, истребитель Су-27 воздушных сил Украины был сбит российскими войсками в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области, добавил Конашенков.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении ракетами «Бастион» Центра подготовки иностранных наемников в Одессе.

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Он уточнил, что таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак на Россию
Сенатор заявил о скором окончании спецоперации на Украине
В России появится база образцов жизненно важных лекарств
Киркоров прокомментировал внешнее сходство с сыном Стоцкой
Россиянам предложили платить за отопление по-новому
Граждан Белоруссии привлекут к строительству космодрома Восточный
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена
Сотрудники МВД и ФСБ пресекли производство сигарет без маркировки
Китай потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.