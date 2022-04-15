Российские войска уничтожили отряд польских наемников в Харьковской области

Минобороны России заявило о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской ЧВК

Ракетными войсками в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании в населенном пункте Изюмское Харьковской области. Об этом журналистам заявил в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтожены 30 наемников из Польши.

Кроме того, истребитель Су-27 воздушных сил Украины был сбит российскими войсками в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении ракетами «Бастион» Центра подготовки иностранных наемников в Одессе.

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Он уточнил, что таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).