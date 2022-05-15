В Испании баскетболистов заставили на коленях просить прощения у фанатов

Глава «Бургоса» Санчо заставил баскетболистов встать на колени и извиниться перед фанатами

Президент испанского баскетбольного клуба «Сан-Пабло Бургос» Феликс Санчо заставил спортсменов на коленях просить прощения у фанатов после матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

В субботу, 14 мая, «Бургос» уступил «Фуэнлабраде» со счетом 66:83 в заключительном матче регулярного чемпионата. По результатам сезона команда вылетела из высшей лиги чемпионата страны.

После игры глава клуба опустился на колени в центре площадки. После этого он заставил игроков сделать то же самое и принести извинения болельщикам. «Мы упустили много возможностей. Я разочарован собой, командой и работой, которую мы проделали», — поделился капитан команды Хавьер Рабаседа.

«Бургос» выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании с 2017 года. За это время команда дважды выигрывала баскетбольную Лигу чемпионов — в 2020-м и 2021-м.