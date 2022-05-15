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Спорт

Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 54

Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 54: Блахович против Ракича

Кадр: страница «UFC» во «Вконтакте»

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен на странице организации во «ВКонтакте».

В главном поединке UFC Vegas 54 столкнулись поляк Ян Блахович и Александр Ракич из Австрии. Схватка бойцов в полутяжелом весе завершилась в третьем раунде из-за травмы Ракича. Блахович записал на свой счет победу техническим нокаутом.

Также в основном карде Дэйви Грант нокаутировал Луи Смолку. Кэтлин Чукагян оказалась сильнее Аманды Хибас. Американка праздновала победу судейским решением.

Мануэль Торрес нокаутировал Фрэнка Камачо в первом раунде. Аллан Насименто вышел победителем из поединка против Джейка Хэдли.

Николай Костюков
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