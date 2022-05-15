«Урал» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Урал» обыграл «Рубин» со счетом 3:0 в матче 29-го тура РПЛ

«Урал» обыграл «Рубин» со счетом 3:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге. Хозяева открыли счет на 22-й минуте усилиями Эрика Бикфалви. На 56-й минуте российский хавбек Олег Шатов удвоил преимущество «Урала». На 71-й минуте Бикфалви оформил дубль и сделал счет разгромным.

Таким образом за тур до конца турнира «Урал» занял 12-е место. Казанцы расположились на 14-й строчке турнирной таблицы, оказавшись в зоне стыковых матчей.

Ранее стало известно, что московское «Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в РПЛ. «Автозаводцы» обыграли «Енисей» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ), поднявшись на первое место в турнирной таблице за тур до конца розыгрыша.