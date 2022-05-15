Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
3:0
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спартак М
0:0
1-й тайм
live
Зенит
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Саутгемптон
17 мая
21:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спорт

«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в РПЛ

«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче 37-го тура ФНЛ и обеспечило себе выход в РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Автозаводцы» добились победы с минимальным счетом, благодаря точному удару Мухаммада Султонова. 29-летний хавбек поразил ворота «Енисея» на 85-й минуте. Успех в матче с красноярским клубом и поражение «Оренбурга» от «СКА-Хабаровск» позволили команде Александра Бородюка подняться на первое место в турнирной таблице.

За тур до конца чемпионата «Торпедо» обеспечило себе возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Даже в случае поражения в заключительном матче лиги команда не сможет опуститься ниже второй строчки в турнирной таблице, которая гарантирует прямой выход в элитный дивизион.

Таким образом, «Торпедо» во второй раз в современной истории вернется в РПЛ. Команда покинула лигу в 2006 году, добившись повышения в классе только к сезону-2014/2015, после чего автозаводцы снова оказались в ФНЛ.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В новой стратегии НАТО Россию обозначат как непосредственную угрозу
Глава МИД Британии выступила за ускоренный прием Финляндии в НАТО
Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться
В производственном здании Gloria Jeans загорелся пожар
В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
В Эстонии пройдут совместные с НАТО учения
Яна Рудковская высказалась о победе Украины на «Евровидении»
Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти Ибрагимова
В Москве началось прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым
Финские энергетики разъяснили прекращение поставок электроэнергии из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.