«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в РПЛ

«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче 37-го тура ФНЛ и обеспечило себе выход в РПЛ

Московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Автозаводцы» добились победы с минимальным счетом, благодаря точному удару Мухаммада Султонова. 29-летний хавбек поразил ворота «Енисея» на 85-й минуте. Успех в матче с красноярским клубом и поражение «Оренбурга» от «СКА-Хабаровск» позволили команде Александра Бородюка подняться на первое место в турнирной таблице.

За тур до конца чемпионата «Торпедо» обеспечило себе возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Даже в случае поражения в заключительном матче лиги команда не сможет опуститься ниже второй строчки в турнирной таблице, которая гарантирует прямой выход в элитный дивизион.

Таким образом, «Торпедо» во второй раз в современной истории вернется в РПЛ. Команда покинула лигу в 2006 году, добившись повышения в классе только к сезону-2014/2015, после чего автозаводцы снова оказались в ФНЛ.