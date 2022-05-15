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Появилось видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Фото: Wikimedia Commons

В сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный. Видео появилось на сайте телеканала «Звезда».

Сообщается, что в период с 7 по 9 мая подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорий «Змеиного», но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки. Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.

На кадрах, представленных Минобороной России можно увидеть тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном из которых надет ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПТРК «Джавелин».

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. В ведомстве отметили, что боевые вертолеты продолжают обеспечивать прикрытие военным колоннам. В ведомстве доложили, что Воздушно-космические силы России ликвидировали 11 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре склада вооружения и боеприпасов, которые находились в ДНР.

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Татьяна Карпова
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