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Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» и 15 украинских беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО уничтожили «Точку-У» и 15 украинских беспилотников

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили «Точку-У» и ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ПВО перехватили «Точку-У», а также 14 БПЛА в небе над Херсонской и Харьковской областями. На этой же территории были уничтожены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

В Минобороны доложили, что Воздушно-космические силы России ликвидировали 11 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре склада вооружения и боеприпасов, которые находились в ДНР.

Накануне оборонное ведомство сообщало об уничтожении шести украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы в районе украинского села Русская Лозовая, поселка Питомник, города Изюм, а также над островом Змеиный.

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Анастасия Шейкина
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