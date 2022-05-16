Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»

Бывший главный дизайнер АЗЛК Зайцев рассказал, каким он видит новый автомобиль «Москвич»

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола Игорь Зайцев описал свое видение нового «Москвича». Зайцев, который работал на предприятии с 1974 по 1987 год, когда на АЗЛК создали модели 2140 и 2141, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», каким должен быть новый автомобиль.

Он отметил, что в автомобильном дизайне аэродинамика, требования безопасности, конструкция и возможности промышленности взаимосвязаны. По словам Зайцева, необходимо понять, что создатели вкладывают в новую модель.

«Современный «Москвич» должен быть визуально прочным, аэродинамичным, чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности», — подчеркнул Зайцев.

Бывший главный дизайнер отметил, что ему было бы приятно принять участие в работе над машиной на уровне консультанта.

АЗЛК-2141 стал головной моделью четвертого поколения автомобилей АЗЛК. Производство автомобиля началось в 1986 году, а в 1997 году АЗЛК-2141 получил новую лицевую часть и двигатель Renault.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении забрать завод Renault на баланс города. Он отметил, что на предприятии планируют возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич».