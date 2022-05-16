Блогерша сняла квартиру в отпуске и оказалась ограблена

TikTok-блогерша сняла на Airbnb квартиру в отпуске и была ограблена

Тревел-блогерша сняла квартиру в отпуске и была ограблена. На опубликованный в TikTok ролик обратило внимание издание Travel Noire.

По словам Сильвии Пал (Sylvia Pal) из США, она арендовала квартиру в районе Хайленд Парка в городе Даллас с помощью сервиса Airbnb. При этом апартаменты открывались с помощью электронного кодового замка. Спустя сутки жилье девушки ограбили и украли вещи на тысячи долларов, включая планшет, наушники, одежду, косметику и сумку. Воры также устроили беспорядок во всех комнатах.

Блогерша сообщила об ограблении в полицию, где проанализировали улики и сообщили, что проникший в квартиру злоумышленник знал пароль от замка. По этой причине Пал посоветовала подписчикам не бронировать подобные апартаменты, поскольку Airbnb не требует от хозяев менять код.

Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров. Многие пользователи поддержали блогершу и обвинили хозяина в совершении преступления, а другие заявили, что теперь опасаются пользоваться Airbnb после информации об ограблениях. «Должно быть, это хозяева! Не взяли телевизоры, но взяли косметику», «К сожалению, местные жители также знают, какие квартиры сдаются, и даже не боятся воровать», «Вот почему я всегда останавливаюсь только в отелях», «Сервис прошлого, неудивительно, что такое случилось», «Надеюсь, тебе все вернут», — писали они в комментариях.

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