Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера

Эксперты из команды бренда Bendon советуют убедиться, что на спине лифчик сидит ровно

Эксперты из команды бренда нижнего белья Bendon дали советы по выбору подходящего бюстгальтера и уходу за нижним бельем. Их комментарий приводит издание Daily Mail.

Специалисты утверждают, что если бюстгальтер причиняет дискомфорт, то он имеет неправильный размер. Отмечается, что правильно подобранное изделие должно плотно прилегать к телу, но не «врезаться» в него. «Убедитесь, что в зоне подмышек ничего не свисает. Между чашкой и грудью не должно быть лишнего пространства. На спине лифчик должен сидеть ровно и параллельно полу», — пояснили они.

Среди прочего при выборе упомянутого предмета гардероба в магазине стилисты советуют отрегулировать лямки на среднюю или минимальную длину, поскольку со временем они могут растянуться. Признаками того, что бюстгальтер пора обновить, являются растянутые резинки и бретельки, деформированные косточки, потертости на ткани и выцветший цвет вещи.

Издание сообщает, что многие женщины склонны ошибочно полагать, что бюстгальтеры с одноименным размером чашки (A, B, C и так далее), но с разной шириной (75, 80, 85 и так далее) будут сидеть на груди равнозначным образом. Специалисты же рекомендуют примерить «сестринский размер». Например, для выбора чашки, соответствующей размеру 75C, но с меньшим обхватом изделия, можно примерить размер 80B.

Помимо этого, по словам стилистов, неправильное хранение и стирка без специального сетчатого мешка могут деформировать бюстгальтеры. «Мешки защищают белье во время машинной стирки и предотвращают трение тонких тканей о другую одежду. Складывайте лифчики в ящик чашка к чашке, чтобы они сохранили свою округлую форму», — посоветовали эксперты.

Кроме того, состояние кружевных бра может испортиться потоотделением, поэтому их не следует носить в жару, отмечают собеседники издания. «Бактерии, развивающиеся в результате потоотделения, ослабляют и обесцвечивают материалы бюстгальтера», — пояснили они. Для предотвращения изношенного вида специалисты советуют стирать белье сразу после носки.

В апреле американская блогерша с никнеймом theindianabralady раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер. На размещенных кадрах юзерша объяснила, что недавно приобретенное белье следует застегивать на последний крючок, чтобы оно прослужило дольше. «Когда вы фиксируете новый бюстгальтер слишком туго, он быстро растягивается и теряет форму», — заявила автор ролика, уточнив, что впоследствии изделию невозможно вернуть товарный вид.