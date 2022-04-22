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Блогерша раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер

The Sun: блогерша заявила, что новый бюстгальтер следует застегивать на последний крючок

Фото: Dave McDermott / Unsplash

Американская блогерша с никнеймом theindianabralady раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах юзерша объяснила, что недавно приобретенное белье следует застегивать на последний крючок, чтобы оно прослужило дольше. «Когда вы фиксируете новый бюстгальтер слишком туго, он быстро растягивается и теряет форму», — заявила автор ролика, уточнив, что впоследствии данному изделию невозможно вернуть товарный вид.

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В свою очередь, подписчики удивились данному блогершей совету. «Мне нужно записаться к вам на консультацию», «Это действительно очень важная рекомендация, большое спасибо», «Почему я только сейчас узнаю это?», «Все правильно сказали», «Спасибо, теперь буду делать так всегда», — высказались в комментариях под постом юзеры.

Раннее в апреле блогерша Дженнифер Уорнс раскрыла простой способ, который поможет подобрать правильный размер бюстгальтера. На кадрах видео автор посоветовала зрителям следить за поясом бюстгальтера: если он поднимается вверх в течение дня, то размер бра слишком большой или есть необходимость отрегулировать бретели. Правильное положение пояса, по словам эксперта, — параллельно линии талии. «Это очень важно, так как бюстгальтер осуществляет 80 процентов поддержки груди. Если он велик — поддержка теряется», — объяснила Уорнс.

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Мария Винар
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