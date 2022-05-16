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В России задумались об импорте бывшего в употреблении оборудования сотовой связи

«Известия»: сотовые операторы готовятся импортировать в РФ подержанные базовые станции

Фото: Pixabay

Сотовые операторы задумались об импорте в Россию бывшего в употреблении оборудования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

В частности, речь идет передаче базовых станций из дружественных стран. На такой шаг операторы готовятся пойти из-за прекращения поставок в Россию продукции таких гигантов как Nokia, Ericsson и Huawei. При этом, отмечает издание, связистам будет тяжело найти мало изношенное оборудование, которое можно приспособить для работы на российских сетях. Если же поставок не будет вовсе, на мобильных сетях к концу лета могут возникнуть сбои.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций и дефицита телекоммуникационного оборудования Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. Такая мера была вызвана неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования операторам. Это решение, полагают в ведомстве, поможет исполнить указ президента страны Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России».

За последний год число операторов связи в России уменьшилось на пять процентов. На это указывают сократившиеся отчисления в резерв универсального обслуживания. В этот специальный фонд все операторы страны должны вносить по 1,2 процента своей выручки от оказания услуг связи. Из средств этого фонда финансируется установка вышек сотовой связи в небольших населенных пунктах, а также организация точек доступа Wi-Fi.

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Марина Совина
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