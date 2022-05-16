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Бузова показала лицо без макияжа

Певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа на видео в салоне автомобиля

Кадр: Telegram-канал «Бузова»

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующее видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля с мокрыми волосами и патчами под глазами. При этом видно, как помощник Бузовой протягивает ей стакан с кофе. «Добрый день», — поздоровалась певица с подписчиками, поблагодарив ассистента.

Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации артистки. «Вечно опухшее лицо», «Очень плохо выглядит, несчастная и одинокая женщина», «Зачем губы так надувать?», «Нет никакой здесь красоты», — высказывались юзеры.

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Однако другие заступились за Бузову. «Оля, вы очень хорошо выглядите, всем на зависть», «Красотка!», «Тебе так хорошо без макияжа и фотошопа», «Неплохо выглядишь» — похвалили они.

Раннее в мае Ольга Бузова продемонстрировала фигуру у пилона и вновь стала предметом обсуждения в сети. Поп-исполнительница выступила в лонгсливе, коротких спортивных шортах и туфлях на небольшом каблуке.

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Мария Винар
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