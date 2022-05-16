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Врач озвучил россиянам четыре неожиданных факта о раке

Врач Александр Серяков: стресс не увеличивает риск развития рака

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков озвучил четыре неожиданных факта о раке. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил россиянам, что стресс не увеличивает риск развития данного заболевания, проявляться рак может по-разному и забеременеть после химиотерапии вполне возможно.

Предрасположенность — не основная причина рака

По словам Серякова, рак развивается из-за мутаций ДНК внутри клеток. Он отметил, что многие думают, что основная причина рака — генетическая предрасположенность, но на самом деле это не совсем так. Наличие рака у близких родственников (матери или отца, сестры или брата), по его словам, действительно должно стать поводом для более тщательной проверки здоровья. Однако есть и другие значимые факторы риска, на которые приходится куда больше случаев.

«В их числе, например, курение, употребление алкоголя, воздействие радиации, разного рода вирусы, вызывающие рак химические вещества (канцерогены), которые есть в красном мясе (особенно обработанном) и продуктах с транс-жирами (фастфуд), ожирение, гормональные сбои, хронические воспалительные заболевания (в частности, язвенный колит), малоподвижный образ жизни, воздействие УФ-лучей», — утверждает онколог.

Еще один серьезный фактор риска — возраст. Большинство случаев диагностированной онкологии приходится на пациентов старше 65 лет

Александр Серяков Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, профессор

Стресс напрямую не увеличивает риск развития рака

Серяков отметил, что на тему связи стресса и рака было проведено множество исследований, в результате которых ученые не обнаружили прямой корреляции. Однако онколог отметил, что опосредованная связь стресса с раком есть.

«Например, под воздействием стрессоров пищевые привычки могут меняться в сторону менее здоровых. И вместо того, чтобы перекусить яблочными дольками, мы тянемся к сосискам, чипсам и бургерам с доставкой на дом. Все эти продукты содержат канцерогены — это раз. Они же почти не дают нам насыщения при большом количестве калорий, провоцируя набор веса, — это два», — подчеркнул врач.

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Рак может очень разнообразно проявлять себя на ранних стадиях

По словам медика, в зависимости от локализации опухоли симптомы могут быть очень разными. Среди них можно выделить наиболее распространенные: усталость, вялость и потеря концентрации, комки или утолщения под кожей, резкие изменения веса без причины. Также он назвал изменения внешнего вида кожи, постоянный кашель, хрипящее или затрудненное дыхание, трудности с глотанием, хрипота без гриппа или ОРВИ, расстройство желудка, сильный дискомфорт после еды, тошнота и рвота, диарея, необъяснимые боли в теле, необъяснимое повышение температуры тела и сильная ночная потливость.

После химиотерапии можно забеременеть

Врач уточняет, что, если проходящая курс химиотерапии женщина планирует в будущем стать матерью, она все еще сможет это сделать с помощью криоконсервации. Криоконсервировать возможно как собственно яйцеклетку (ооциты), так и кусочек ткани яичника, из которого эти ооциты потом можно будет получить. Первый способ, по словам онколога, подходит тем, у кого все в порядке с овуляцией и кому не требуется для получения качественных яйцеклеток долгое лечение и гормональная поддержка. Второй вариант используется тогда, когда у пациентки нет времени и химиотерапию важно начать как можно скорее.

Как только лечение заканчивается и наступает стойкая ремиссия, женщина может забеременеть с помощью процедуры ЭКО и выносить здорового малыша

Александр Серяков Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, профессор

Ранее доктор медицинских наук Барак Лариан перечислил основные симптомы рака ротовой полости. По его словам, язвы во рту и выпадающие зубы, в числе прочего, могут быть признаком опасной болезни.

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Юлия Кальницкая
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