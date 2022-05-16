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Раскрыты поддерживающие iOS 16 устройства

MacRumors: iPhone 7 и iPad Air 2 не получат обновление до iOS 16

Фото: ZUMA / Globallookpress.com

Apple изменит системные требование своей новой операционной системы. Об этом сообщает издание MacRumors.

По информации источников, новая ОС от Apple будет иметь более строгие системные требования, чем iOS 15. Журналисты медиа рассказали, что iOS 16, скорее всего, будет работать на устройствах, которые имеют минимум 3 гигабайта оперативной памяти и процессор A10.

Также авторы раскрыли смартфоны, планшеты и плееры, которые не будут поддерживать iOS 16 и iPadOS 16. К ним относятся iPhone 7, iPod touch седьмого поколения, iPad Air 2, iPad шестого поколения, iPad mini 4. Кроме того, апдейт до новой операционной системы не получат iPhone 6s, 6s Plus и оригинальный iPhone SE.

В свою очередь, ОС нового поколения будет доступна на iPhone 7 Plus и более новых смартфонах Apple. Самыми старыми планшетами, которые будут поддерживать iPadOS 16, окажутся iPad Air третьего поколения, iPad седьмого поколения, iPad mini пятого поколения и iPad Pro первого поколения.

Анонс iOS 16 состоится 6 июня — в первый день мероприятия WWDC 2022. Кроме новой операционной системы для смартфонов Apple должна представить iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 и watchOS 9.

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Андрей Ставицкий
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