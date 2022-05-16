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Назван срок запуска чартерных рейсов на Камчатку

Глава Камчатского края Солодов: чартеры в регион будут запущены в летнем сезоне

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Туристические чартеры на Камчатку из российских регионов планируется запустить в предстоящем летнем сезоне. Такую дату назвал губернатор края Владимир Солодов, передает «Интерфакс».

Перелеты будут выполняться не только из Москвы, но также из Хабаровска и Владивостока. Глава региона подчеркнул, что такой тип перевозки позволит снизить стоимость перелета и сделать отдых на Камчатке более доступным.

По словам Солодова, запуск чартерной программы стал возможен благодаря участию в проекте федерального и камчатских авиаоператоров. «Для этой цели мы рассчитываем привлечь финансирование в размере порядка 100 миллионов рублей по линии Ростуризма», — добавил он.

Ранее в апреле стало известно, что заповедник «Командорский» в Камчатском крае получит новый статус — он будет преобразован в национальный парк. Новый статус позволит выделить на территории особую зону, где коренные народы, командорские алеуты, смогут вести рыболовство, охоту и собирательство растений без предварительных разрешений.

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Мария Гейн
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