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Президент Киргизии заявил о планах спонсоров террористов на Центральную Азию

Жапаров заявил, что спонсоры террористов в Афганистане имеют далеко идущие планы на регион

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спонсоры террористов, действующих в Афганистане, имеют далеко идущие планы на регион Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. "Ленты.ру"), в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют далеко идущие планы на Центральную Азию», — сказал Жапаров на саммите лидеров стран ОДКБ в Москве.

Он отметил, афганская проблематика должна оставаться в центре внимания блока, необходимо реализовать на этом направлении весь комплекс политико-дипломатических и военно-технических мер безопасности.

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В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал ОДКБ создать пояс безопасности вокруг Афганистана, где в прошлом году после ухода американских войск пришло к власти террористическое движение «Талибан» (запрещено в России). Рахмон заявил, что в северо-восточных провинциях Афганистана действуют более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, при талибах из тюрем были выпущены тысячи боевиков.

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София Сарджвеладзе
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