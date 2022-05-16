Вирусолог назвал опасное последствие вспышки коронавируса в КНДР

Вирусолог Аграновский предупредил о появлении новых штаммов из-за вспышки COVID-19 в КНДР

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом в КНДР и Китае может спровоцировать появление новых штаммов. Такое опасное последствие вспышки вируса назвал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, сообщает Ura.ru.

«Новая популяция, новые дрова для этого пожара — это возможность появления новых штаммов. Так возник штамм дельта в Индии, где очень много людей болело COVID-19. Новые штаммы появляются и с малой вероятностью, но при большом числе больных эта вероятность повышается», — предупредил Аграновский.

Постоянное поддержание состояния пандемии и активное распространение инфекции помогут COVID-19 распространиться дальше. При этом, по мнению вирусолога, в случае с КНДР проникновение инфекции в другие государства маловероятно из-за закрытости страны, но о такой угрозе со стороны Китая говорить можно.

Специалист не исключил, что в Северной Корее может распространяться не коронавирус, а другая инфекция. Невозможно точно определить, чем конкретно болеют жители КНДР, так как сведений об этом не будет, а статистику скроют, считает Аграновский.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что за воскресенье, 15 мая, в КНДР выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались, утверждает агентство, добавив, что всего число погибших составляет 50 человек. Как минимум у одного из скончавшихся анализ выявил штамм стелс-омикрон.

В Северной Корее медики впервые обнаружили случай заражения COVID-19 12 мая. До этого власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в КНДР объявили режим ЧС.