В ЛДПР пообещали принятие «судьбоносных» для партии решений в ближайшие дни

ТАСС: источник в ЛДПР заявил, что «судьбоносные» для партии решения примут в ближайшие дни

Источник в Либерально-демократической партии России (ЛДПР) пообещал, что «судьбоносные» для партии решения будут приняты в ближайшее время. Об этом стало известно ТАСС.

По словам собеседника агентства, предложения о проведении партийного съезда поступают в центральный аппарат «уже давно». «Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — заявил он.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что первый съезд ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского пройдет 25 мая. Ожидается, что на нем выберут нового председателя партии. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о новом лидере ЛДПР должна решать сама партия.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.