Кремль ответил на вопрос о новом лидере ЛДПР
Вопрос о новом лидере ЛДПР должна решать сама партия. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«В первую очередь это вопрос к самой партии», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, это связано с внутрипартийными процессами.
Ранее стало известно, что вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР в первую очередь считают Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова и Михаила Дегтярева. До этого сообщалось, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий.
В свою очередь, политолог Елена Ведута рассказала «Ленте.ру», что в ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Жириновский. По словам эксперта, будущий лидер партии может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались.
О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.