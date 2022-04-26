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Кремль ответил на вопрос о новом лидере ЛДПР

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что определить лидера ЛДПР предстоит самой партии

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Вопрос о новом лидере ЛДПР должна решать сама партия. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В первую очередь это вопрос к самой партии», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, это связано с внутрипартийными процессами.

Ранее стало известно, что вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР в первую очередь считают Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова и Михаила Дегтярева. До этого сообщалось, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий.

В свою очередь, политолог Елена Ведута рассказала «Ленте.ру», что в ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Жириновский. По словам эксперта, будущий лидер партии может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались.

О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

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Юлия Ямпольская
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