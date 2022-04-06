Стали известны вероятные преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР

Слуцкий, Нилов и Дегтярев названы вероятными преемниками Жириновского на посту лидера ЛДПР

Вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР в первую очередь считают Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова и Михаила Дегтярева. Эти кандидатуры назвал «Интерфаксу» в среду, 6 апреля, источник в Государственной Думе.

До этого сообщалось, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий.

Данное решение фракция приняла на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной председателя партии Владимира Жириновского.

Ранее политолог Елена Ведута рассказала «Ленте.ру», что в ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Жириновский.

По мнению эксперта, будущий председатель ЛДПР может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что прощание с политиком состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома Союзов.