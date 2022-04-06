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Назван временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначили Леонида Слуцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что он был назначен решением фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной председателя партии Владимира Жириновского.

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По данным источника, в настоящее время ЛДПР берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

О смерти председателя ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел». В понедельник, 4 апреля, медики якобы вызвали близких лидера партии и предложили попрощаться. По их словам, аппарат уже не мог справиться с задачей, и политик мог скончаться в любую минуту.

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Юлия Ямпольская
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