Назван временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначили Леонида Слуцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что он был назначен решением фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной председателя партии Владимира Жириновского.

По данным источника, в настоящее время ЛДПР берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

О смерти председателя ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел». В понедельник, 4 апреля, медики якобы вызвали близких лидера партии и предложили попрощаться. По их словам, аппарат уже не мог справиться с задачей, и политик мог скончаться в любую минуту.

