Появились детали о последних днях жизни Жириновского

«Ъ»: в последние дни состояние Жириновского сильно ухудшилось из-за COVID-19 и диабета

За неделю до смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского у него сильно ухудшилось состояние. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коммерсантъ».

По данным источников издания, у политика начался сильный сепсис на фоне диабета и перенесенного COVID-19. Отмечается, что Жириновского подключили к аппарату искусственного поддержания жизнедеятельности организма.

В понедельник, 4 апреля, врачи якобы вызвали близких лидера ЛДПР и предложили попрощаться. По их словам, аппарат уже не мог справиться с задачей, и политик мог скончаться в любую минуту.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».