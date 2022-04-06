Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Политолог спрогнозировала будущее ЛДПР без Жириновского

Политолог Ведута заявила, что ЛДПР продолжит свой курс без лидера партии Жириновского

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Владимир Жириновский. Кроме того, один из них может стать преемником политика. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута.

Будущий председатель ЛДПР, по ее словам, может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались, добавила Ведута.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
00:00
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
00:00

«Есть надежда на то, что в партии появится новый руководитель, который будет понимать значимость планирования экономики», — заявила политолог.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал Владимира Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
У берегов Турции обнаружили еще одну мину
Эстонский инструктор йоги научилась вызывать оргазм только силой мысли
Норвегия решила выслать трех российских дипломатов
В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского
Власти Люксембурга решили выслать российского дипломата
Британия решила отправить Украине помощь в виде машин скорой помощи
Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события
В Госдуме прокомментировали идею продления майских выходных
В России выросло производство муки и зерновых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.