Политолог спрогнозировала будущее ЛДПР без Жириновского

Политолог Ведута заявила, что ЛДПР продолжит свой курс без лидера партии Жириновского

В ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Владимир Жириновский. Кроме того, один из них может стать преемником политика. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута.

Будущий председатель ЛДПР, по ее словам, может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались, добавила Ведута.

«Есть надежда на то, что в партии появится новый руководитель, который будет понимать значимость планирования экономики», — заявила политолог.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал Владимира Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».