Стала известна дата первого после смерти Жириновского съезда ЛДПР

Источник РИА Новости: съезд ЛДПР пройдет 25 мая, на нем выберут нового председателя партии

Первый съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) после смерти ее лидера Владимира Жириновского пройдет 25 мая. Дата события стала известна РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

В фракции ЛДПР в Госдуме ранее сообщали, что решение о дате и месте проведения съезда будет обнародовано после 15 мая, отмечает агентство. Ожидается, что на нем выберут нового председателя партии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что вопрос о новом лидере ЛДПР должна решать сама партия. По его словам, это связано с внутрипартийными процессами. До этого стало известно, что вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР в первую очередь считают Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова и Михаила Дегтярева.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.