Раскрыты подробности игры Mafia IV

Инсайдер Ник Шпешаль рассказал о разработке игры Mafia IV

Студия Hangaer 13 намерена выпустить новую часть игровой серии Mafia. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты ссылаются на подкаст XboxEra с участием известного инсайдера Ник Шпешаля. Согласно раскрытой информации от специалиста, студия Hangaer 13 длительное время работает над продолжением популярной серии видеоигр. Шпешаль выяснил, что новая игра окажется приквелом, в котором геймерам расскажут историю дона Сальери. Судя по всему, пользователи смогут сыграть за главу итальянской мафии от первого лица.

Инсайдер также отметил, что действие Mafia IV будет разворачиваться c XIX по XX век на Сицилии. В игре подробно расскажут о том, как семья дона Сальери пришла к власти и стала одним из самых могущественных кланов. Кроме того, автор рассказал, что игра будет иметь линейное повествование — новый тайтл не будет сильно отличаться по стилю от предыдущих игр серии.

Ник Шпешаль не стал раскрывать информацию о сроках релиза тайтла. По всей видимости, игра находится на ранней стадии разработки.

Mafia — серия видеоигр в жанре шутера от третьего лица, повествующих о персонажах, пытающихся подняться в рядах преступного мира. Оригинальная часть линейки вышла в 2002 году, в 2020-м был представлен ее ремейк.

В начале апреля Remedy объявила о начале разработки ремейков Max Payne. Студия будет создавать игру на движке Northlight Engine, обе оригинальные части выйдут в едином сборнике.