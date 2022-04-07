Первые части Max Payne перевыпустят

Remedy перевыпустит оригинальные части игры Max Payne

Remedy объявила о том, что начинает разработку ремейков Max Payne. Об этом сообщается на сайте компании.

Создатели первых частей игровой серии заявили, что работают над ремейком Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. По словам представителей Remedy, компания заключила соглашение с Rockstar Games, которая имеет права на франшизу Max Payne.

Студия будет разрабатывать игру на движке Northlight Engine, обе оригинальные части выйдут в едином сборнике. В рамках соглашения с Rockstar Remedy выпустит игры для ПК, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость разработки не уточняется, но в пресс-релизе говорится, что бюджет будет соответствовать производству AAA-тайтлов.

«Обе игры оставили неизгладимый след в массовой культуре, прославившись своей нео-нуарной атмосферой, новаторским повествованием и перестрелкой», — отметили представители Remedy. В заключении авторы отметили, что проект находится на стадии разработки концепции.

Max Payne — серия видеоигр в жанре шутера от третьего лица. Оригинальная часть вышла в июле 2001 года. Последняя на данный момент игра популярной серии была выпущена в мае 2012 года.

В начале марта Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Компания владеет несколькими популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки.