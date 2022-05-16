Стало известно об угрозе взрыва в двух российских самолетах

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в двух самолетах, летящих в Москву

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в двух самолетах, летящих в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, о «минировании» стало известно после анонимного сообщения. В настоящий момент воздушные судна находятся в полете. Как уточнил источник агентства, после приземления будет проведена проверка лайнера.

Ранее, 12 мая, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Шереметьево. Специалисты провели осмотр воздушных судов, находившихся на стоянках в российской авиагавани.