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Разработан новый способ диагностики рака с использованием наночастиц

Light: Science & Applications: создан новый способ диагностики рака с помощью наночастиц

Фото: Shutterstock

Отечественные ученые совместно с китайскими коллегами разработали способ диагностики рака с использованием наночастиц. Выводы работы опубликованы в журнале Light: Science & Applications.

В ходе исследования специалисты создали новый вид органических наночастиц с помощью синтезирования из смеси аминокислот: цистеина, фенилглицина, триптофана и глутатиона. Основной целью научных сотрудников было изготовление таких наночастиц, которые были бы способны поглощать поляризованное излучение и затем излучать фотоны на необходимых волнах.

Наиболее эффективными в этой задаче оказались частицы из молекул триптофана: они были способны сохранять оптические свойства при взаимодействии с кислой или щелочной средой, а также после длительного пребывания под ультрафиолетом. По словам ученых, их разработку возможно применять в самых разных сферах: от созданий биосенсоров до диагностики онкологических заболеваний.

В апреле 2022 года американские исследователи из Мичиганского университета предложили способ определения рака кожи (меланомы) по анализам крови. Для этого они создали специальное устройство OncoBean, которое позволяет определять циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) в крови. Такой метод можно использовать не только для выявления меланомы, но и для послеоперационного мониторинга остаточных раковых клеток.

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Елена Апазиди
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