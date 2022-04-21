Создан способ определения рака кожи по анализам крови

В Мичиганском университете создал устройство для неинвазивного выявления меланомы

Исследователи из Мичиганского университета создали способ определения рака кожи (меланомы) по анализам крови. Результаты работы опубликованы в статье в журнале Advanced NanoBiomed Research.

Сейчас для диагностики рака кожи используются инвазивные методы биопсии кожи. Устройство OncoBean позволяет определять циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) в крови. Этот тест можно использовать не только для выявления меланомы, но и для послеоперационного мониторинга наличия раковых клеток. По словам разработчиков, это первый комплексный анализ ЦОК с применением микрофлюидных систем, который также включает в себя выявление изменения количества опухолевых клеток и экспрессии генов.

В марте 2022 года врачи назвали необычный симптом развивающейся онкологии — зудящее веко. Такой эффект возникает из-за аномального роста клеток, а некоторые части глаза сильнее подвержены этому заболеванию. Среди других симптомов также оказались: вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается.