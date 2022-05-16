В Госдуме сравнили созданные США биолаборатории с точками НАТО

Вице-спикер Госдумы Яровая назвала созданные США биолаборатории на Украине точками НАТО

Биолаборатории на Украине, которые были созданы США по периметру границы с Россией, можно рассматривать как точки НАТО. Такое сравнение сделала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая, пишет РИА Новости.

«Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО», — уточнила депутат.

Ранее Яровая заявила, что американская военная биологическая программа на Украине превратила ее граждан в «объекты опытов». По ее словам, новые данные о работе биолабораторий США на Украине говорят об организованной преступной деятельности.

11 мая Минобороны сообщило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом. По информации ведомства, спецоперация помогла остановить расширение военно-биологического присутствия США на Украине и защитить мирных граждан от преступных экспериментов.

