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В Госдуме обвинили США в преступлениях против граждан Украины

Зампред ГД Яровая заявила, что украинцы стали «объектами опытов» военной программы США
Ирина Яровая

Ирина Яровая. Фото: Пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Зампред Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что американская военная биологическая программа на Украине превратила ее граждан в «объекты опытов». Ее слова приводит РИА Новости.

Яровая прокомментировала данные Минобороны России об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице под Харьковом и обвинила США в преступлениях против украинцев. Она подчеркнула, что граждане Украины стали «объектами опытов» американской военной программы.

«Американская военная биологическая программа на Украине лишила ее граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути, речь идет о преступлениях против граждан Украины», — заявила она.

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Депутат добавила, что новые сведения о работе биолабораторий США на Украине говорят об организованную преступной деятельности. «Несомненно, в рамках парламентского расследования всем этим фактам будет дана надлежащая оценка», — заключила Яровая.

Ранее Минобороны заявило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Марина Совина
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