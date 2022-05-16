Россия обвинила украинские спецслужбы в подрыве фугаса с аммиачной селитрой

МО РФ сообщило о взрыве украинскими спецслужбами ядовитого фугаса у Краматорска

Украинские спецслужбы подорвали ядовитый фугас с аммиачной селитрой около Краматорска. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, взрыв произошел в 13:35 на ферме, которая расположена в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка. В результате подрыва фугаса образовалось ядовитое облако, высота которого составляет около одного километра. На данный момент оно сместилось в сторону Краматорска, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что России стало известно о том, что на Украине готовят провокации с применением оружия массового поражения (ОМП) по сирийскому сценарию. По его словам, такой вывод был сделан на основе анализа документов, содержащих в себе данные о военно-биологической деятельности США на территории Украины.