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Осужденному за терроризм канскому подростку суд отказался увеличить срок

Суд отказался увеличить срок осужденному за терроризм канскому подростку Никите Уварову

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Осужденному за терроризм канскому подростку Никите Уварову отказали в удовлетворении жалобы на приговор — апелляционный военный суд оставил вердикт без изменения. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, прокурор в апелляции просил увеличить наказание до 9 лет лишения свободы. Суд первой инстанции признал Уварова виновным в прохождении обучения террористической деятельности, когда ему было 14 лет, и дал ему 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Дела в отношении двух его соучастников были прекращены. Уваров вину не признает.

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Ранее канского подростка Никиту Уварова, осужденного на пять лет лишения свободы за «обучение террористической деятельности», поставили на учет в СИЗО как склонного к экстремизму. Это стандартная процедура ФСИН для всех, кто осужден по подобным статьям. Со временем Уварова могут снять с этого учета.

Троих 14-летних школьников из Канска летом 2020 года сотрудники ФСБ обвинили в создании террористического сообщества. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

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Леонид Микуляк
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