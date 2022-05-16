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Орбан переизбран на пост премьера Венгрии в пятый раз

Парламент Венгрии переизбрал премьера Виктора Орбана на пятый срок полномочий
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Парламент Венгрии по результатам выборов переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана на пятый срок полномочий. Об этом сообщает Reuters.

В парламенте, который был сформирован после выборов в начале апреля, провели закрытые выборы на пост премьер-министра. За действующего главу проголосовали 133 парламентария, против — 27 депутатов. После голосования Орбан в очередной раз принес присягу и официально вступил в должность.

Ранее стало известно, что власти Польши прекратили политические отношения с Венгрией после начала российской спецоперации на Украине. По информации агентства, ранее Варшава и Будапешт находились в хороших отношениях и часто вместе противостояли Европейскому союзу (ЕС) по ряду вопросов, однако камнем преткновения стала позиция венгерских властей в отношении экономических и политических связей с Россией.

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Дмитрий Сотак
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