Орбан переизбран на пост премьера Венгрии в пятый раз

Парламент Венгрии переизбрал премьера Виктора Орбана на пятый срок полномочий

Парламент Венгрии по результатам выборов переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана на пятый срок полномочий. Об этом сообщает Reuters.

В парламенте, который был сформирован после выборов в начале апреля, провели закрытые выборы на пост премьер-министра. За действующего главу проголосовали 133 парламентария, против — 27 депутатов. После голосования Орбан в очередной раз принес присягу и официально вступил в должность.

Ранее стало известно, что власти Польши прекратили политические отношения с Венгрией после начала российской спецоперации на Украине. По информации агентства, ранее Варшава и Будапешт находились в хороших отношениях и часто вместе противостояли Европейскому союзу (ЕС) по ряду вопросов, однако камнем преткновения стала позиция венгерских властей в отношении экономических и политических связей с Россией.

