Bloomberg: Польша прекратила политические отношения с Венгрией из-за позиции по России

Власти Польши прекратили политические отношения с Венгрией после начала российской спецоперации на Украине. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По информации агентства, ранее Варшава и Будапешт находились в хороших отношениях и часто вместе противостояли Европейскому союзу (ЕС) по ряду вопросов. Однако на данный момент польскую сторону не устраивает позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана в отношении России и отказ от полного разрыва отношений с российским президентом Владимиром Путиным.

Bloomberg пишет, что польские власти не поздравили Орбана с недавним переизбранием на пятый срок. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил конференцию доноров в Варшаве на прошлой неделе, однако правительственные чиновники избегали его.

Венгерская сторона выступает против эмбарго на энергоресурсы из России, так как это может остановить экономику страны. Ранее стало известно, что несколько стран ЕС призвали задуматься над тем, чтобы отложить запрет на импорт российской нефти в том случае, если им не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

27 марта президент Польши Анджей Дуда раскритиковал позицию Орбана по санкциям против России. По его словам, он не понимает нежелание Будапешта ввязываться в конфликт на Украине.