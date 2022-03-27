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Президент Польши раскритиковал Венгрию за позицию по санкциям против России

Президент Дуда заявил, что позиция Венгрии по санкциям связана с поставками газа из России
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по санкциям против России. По его словам, он не понимает нежелание Будапешта ввязываться в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Дуда, позиция Орбана связана с зависимостью Венгрии от поставок энергоресурсов из России. Польский президент в эфире телеканала TVN-24 заявил, что не может понять убеждений венгерского премьера, поскольку конфликт на Украине сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения.

Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого

Анджей Дудапрезидент Польши

Национальные интересы Венгрии

В пятницу, 25 марта, премьер-министр Виктор Орбан после консультаций глав правительств Европейского союза (ЕС), предложивших распространить антироссийские санкции на энергию, уголь, газ и нефть, заявил, что это остановит экономику страны. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, поскольку 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.

Схожую позицию до этого выразил и глава венгерского МИД Петер Сийятро. Он подчеркнул, что правительство страны не разрешит поставлять оружие Украине через свою территорию и не откажется от энергоносителей из России, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не хочет, чтобы граждане «расплачивались за войну».

Этими заявлениями остался недоволен президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на его обвинения премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

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«Выстрел в ногу»

Не поддержала отказ от российского газа и нефти и Сербия. Президент страны Александр Вучич назвал такое решение правильным. Он напомнил, что Москва была на стороне Белграда, когда ее хотели провозгласить геноцидным народом в 2015 году, и наложила вето на соответствующую резолюцию в Совбезе ООН. Вучич указал также на то, что Россия всегда поддерживала сербские власти в вопросе Косово и Метохии, а без российского вето в Совете Безопасности ООН Сербии будет сложно защищать свою конституцию и территориальную целостность.

Кроме того, Вучич задался вопросом, как и по какой цене Сербия будет получать газ, если наложит санкции на Россию, поскольку сейчас Белград получает топливо практически бесплатно.

Сербский лидер также назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы. Он обратил внимание на то, что альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы. По его мнению, «рациональные люди на Западе» это понимают, и осознают необходимость переговоров с Москвой.

Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться

Александр Вучичпрезидент Сербии

Газ за рубли

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли. Глава государства подчеркнул, что коллективный Запад фактически скомпрометировал надежность своих валют, и теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют

Владимир Путинпрезидент России

При этом Путин пояснил, что Россия будет продолжать поставки природного газа в тех же объемах и по тем же принципам ценообразования, что были зафиксированы в заключенных ранее контрактах. По сути, изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли.

Ряд европейских лидеров, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц комментируя решение российского лидера, заявили, что у них нет оснований платить за газ рублями, поскольку договоры о газе предусматривают оплату в долларах или евро. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла перевод на поставки газа в Европу на оплату в рублях попыткой обойти санкции.

Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали

Эммануэль Макронпрезидент Франции

«Помощь по двойной цене»

После решения Путина об оплате газа за рубли в Европе всерьез задумались о сокращении зависимости от ископаемого топлива из России. Так, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы, которая будет стремиться к диверсификации поставок сжиженного природного газа (СПГ) и снижению спроса на природный газ.

Главы стран Евросоюза намерены к следующей зиме разработать платформу для добровольных закупок энергоресурсов. Страны ЕС рассчитывают, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес союза, добиваться снижения цен в переговорах. Отмечается, что платформа общих закупок будет доступна для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров.

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Вместе с тем государственный министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил о невозможности быстрой замены российского газа в Европе энергоресурсом от других производителей. По его мнению, на этот переход потребуется от пяти до семи лет, а сейчас Катар не может помочь Европе с поставками. Кроме того, 85 процентов экспорта сжиженного газа Катара сейчас приходится на долгосрочные контракты по большей части с государствами Азии.

По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Евросоюзу не стоит рассчитывать на выгоду в вопросе поставок нефти и газа на США. Он обратил внимание, что, обещая помощь, американский лидер призвал Евросоюз «к терпению». По словам Пескова, президент США Джо Байден обещал Европе продавать сжиженный газ и нефть «по двойной цене».

Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать «помощь» по двойной цене от Америки

Дмитрий Песковпресс-секретарь Кремля


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Марина Совина
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