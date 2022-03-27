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Песков предупредил Европу о «помощи по двойной цене» от Байдена

Песков заявил, что Байден обещал ЕС продавать сжиженный газ и нефть по двойной цене
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков . Фото: Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США не станут поставлять странам Европы нефть и газ на бесплатной основе. Его слова приводит РБК.

Песков сообщил, что обещая помощь, американский лидер призвал Евросоюз «к терпению». По его словам, президент США Джо Байден обещал Европе продавать сжиженный газ и нефть «по двойной цене».

«Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать "помощь" по двойной цене от Америки», — заявил он.

Ранее Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России. Главными целями группы станут диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) и снижение спроса на природный газ.

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Марина Совина
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