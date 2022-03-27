Президент Польши раскритиковал позицию Венгрии по антироссийским санкциям

Президент Польши Дуда заявил, что не понимает позицию Венгрии по антироссийским санкциям

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал позицию венгерского премьер-министр Виктора Орбана по антироссийским санкциям. Польский лидер заявил, что не понимает нежелание Будапешта ввязываться в конфликт на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN-24, его слова приводит ТАСС.

Дуда выразил мнение, что позиция Орбана связана с зависимостью Венгрии от поставок энергоресурсов из России. Польский президент отметил, что не может понять убеждений венгерского коллеги, поскольку конфликт на Украине сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения.

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — заверил Дуда.

Ранее Орбан заявил, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику страны. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.

С критикой в адрес Орбана выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу с коллегами по Вышеградской четверке из-за позиции Будапешта.