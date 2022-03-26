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В Катаре заявили о невозможности быстрой замены российского газа

Министр энергетики Катара аль-Кааби заявил о невозможности быстрой замены российского газа

Фото: Shutterstock

Государственный министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил о невозможности быстрой замены российского газа в Европе энергоресурсом от других производителей. По его словам, на это потребуется пять-семь лет, сообщает в субботу, 26 марта, РИА Новости.

«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет», — констатировал он.

Аль-Кааби уточнил, что до начала украинского кризиса Катар планировал поставлять в Европу 60 миллионов тонн сжиженного природного газа с увеличением этих мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год.

При этом, он заявил, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в Европу по призыву США, однако, 85 процентов его экспорта сжиженного газа сейчас приходится на долгосрочные контракты по большей части с государствами Азии.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что неожиданное требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность в правительствах европейских стран. Экономист Йенс Зюдекум в материале издания сделал вывод, что таким образом Москва заставляет Запад обходить собственные же санкции.

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Игорь Дмитров
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