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В Сербии заявили о «практически бесплатном» газе из России

Президент Сербии Вучич заявил, что страна получает российский газ практически бесплатно
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал цены, по которым Россия поставляет газ в страну. Об этом он рассказал в эфире программы «Первая тема» на телеканале TV Prva. Слова политика приводит ТАСС.

Вучич сообщил, что Сербия получает российский газ практически бесплатно.

«Та цена, которая у нас есть за 6 миллионов кубометров ежедневно, — это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за одну тысячу кубометров — это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже — 1 160 долларов», — заявил он.

Ведущая программы указала на сведения, согласно которым Сербия потратила бы шесть миллиардов евро на закупку газа по биржевым ценам при том, что бюджет страны составляет всего 14 миллиардов евро. Вучич подтвердил, что для осуществления таких закупок пришлось бы приложить массу усилий.

«Мы бы этого не выдержали. Это никто не может выдержать», — признал глава государства.

При этом Вучич добавил, что объемы газа более шести миллионов кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.

Ранее Вучич заявил о желании подписать договор с «Газпромом» «двумя руками». Он сообщил, что готов покупать газ у России по цене 400 долларов за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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