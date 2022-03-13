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Президент Сербии заявил о желании подписать договор с «Газпромом» «двумя руками»

Президент Сербии Вучич заявил, что согласен на цену в $400 за тысячу кубометров газа у РФ
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannah McKey / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что огорчен продолжающимся повышением цен на газ. По его словам, из-за того, что его стоимость постоянно растет, он охотно готов покупать у России газ по ранее не устраивающей его цене, которая была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я был на переговорах с Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками», — рассказал сербский лидер.

В настоящее у Сербии действует договор с «Газпромом» до 31 мая, по которому она получает тысячу кубометров газа за 270 долларов. Отмечается, что следующий контракт власти Сербии желают подписать на 10 лет.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен в своей статье рассказал, что рост цен на топливо в США вызван не действиями России, а политическими шагами вашингтонской администрации. Он назвал топливный кризис в стране «налогом на слабость» президента Штатов Джо Байдена.

Марина Совина
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